PIK: “10'uncu parseldeki çalışmalar sorunsuz devam ediyor”

ExxonMobil - Katar Enerji konsorsiyumunun sondajı, Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinin onuncu parselinde devam ediyor.

PIK'in elde ettiği bilgilere göre “Pazartesi sabahı başlayan çalışmalar, herhangi bir taciz olmaksızın sorunsuz bir şekilde devam ediyor”

Kıbrıs Enerji Bakanlığı, sondaj gemisi "Stena Forth"un "Glafkos" hedefinde sondajının başladığını duyurdu.