Pharos’un Konser ve Resital Serisi, Polonyalı besteci ve soprano Agata Zubel’in etkileyici performansı ile devam etti

Murat OBENLER

Etkileyici performansı ile dünyada çok sayıda yeni eserin prömiyerini yapan, müzik alanında önde gelen topluluklar ve orkestralarla işbirliği yapan Polonyalı besteci ve soprano Agata Zubel dünyanın birçok başkentiyle birlikte bu kez de Lefkoşa’da Pharos Sanatlar Vakfı’nın The Shoe Factory adlı kışlık mekanında sahne aldı.

Vakfın Konser ve Resital Serisi kapsamında 5 yıl aradan sonra yine heyecan verici bir resital için Lefkoşa’ya geri dönen besteci ve vokalist olarak Zubel bu konserde harika genç Koreli piyanist Chae-Um Kim ile güçlerini birleştirerek benzersiz bir performansa imza attı.

Benzersiz vokal yelpazesi ve stereotiplere meydan okuyan teknikleri korkusuzca kullanması ile tanınan Zubel, Polonya'nın Kıbrıs Büyükelçiliği tarafından desteklenen resitalde Korngold, Debussy, R. Strauss, de Falla ve Kaija Saariaho'nun şarkılarından oluşan harika bir program sundu.

Dünyaca ünlü birçok prestijli mekanda ve birçok festivalde yer almış Zubel, Chae-Um Kim ile birlikte sahne aldığı Lefkoşa’daki konserinde de sanatseverlerden tam not alırken yoğun alkışlara kendi ülkesi Polonya’dan bir parça ile bis yaparak cevap verdi.