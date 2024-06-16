Pharos Sanat Vakfı bir dünyaca ünlü sanatçıyı daha Kıbrıstaki sanatseverlerle buluşturdu



Murat OBENLER

Pharos Sanat Vakfı dünyanın seçkin sanatçılarını Kıbrıstaki sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Çağımızın en dikkat çekici ve belirgin piyanistlerinden/bestecilerinden biri olan Tigran Hamasyan, Vakfın yazlık mekanı The Olive Grove’de sahneye çıktı ve müthiş performansı ile herkesi adeta büyüledi.

Kıbrıs’ın dört bir yanından sanatseverler, müzisyenler ve büyükelçileri de ağırlayan The Olive Grove’da bir kez daha unutulmaz bir etkinliğe imza atıldı ve piyanoda Tigran Hamasyan, elektrik basta Marc Karapetian ve davulda Arman Mnatsakanyan üçlüsü izleyenleri mest etti.

Caz doğaçlamaları, yerli Ermenistan müziğinden zengin halk öğeleri, klasik müzik ve progresif rock ile dünya çapında kendisine caz dünyasında çok iyi bir yer edinen Hamasyan, son albümü The Call Within'den ilham alan bir program sunarken konuklar gece boyunca gerçekle rüya arasında gidip geldi.

Büyük alkışlar sonrasında tekrar sahneye çıkıp bis yapan üçlü Kıbrıs’ta yılın en unutulmaz müzikal gecelerinden birine imza attı.