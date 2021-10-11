Pharos Çağdaş Müzik Festivali’nin açılışını Fransız dörtlü yaptı

Murat OBENLER

Pharos Sanat Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve adadaki en önemli çağdaş klasik müzik festivalleri arasında yer alan Uluslararası Pharos Çağdaş Müzik Festivali bu yıl Fransa’dan gelen ve günümüzün en beğenilen oda müziği topluluklarından Quatuor Diotima ‘nın konseri ile başladı. Kıbrıs’ta az rastlanır bir performans sergileyen, enstrümanların bilinen çalınış yöntemlerine meydan okuyucu yeni yöntemler katan ve klasik müziğin çağdaş yanını sınırsız bir şekilde yansıtan dörtlü vakfın kışlık mekanı The Shoe Factory’de sahne aldı.

Bugünün müziğine bir ayna tutan grup 19. ve 20. yüzyılın usta isimlerinin başyapıtlarıyla sanatseverleri buluştururken özellikle Pierre Boulez ve Helmut Lachenmann’ın bazı eserlerini icra ettiler. Dörtlü, Fransız Kültür Merkezi tarafından desteklenen Kıbrıs’taki konserinde çok sevilen programlarından Béla Bartók, Henri Dutilleux ve Helmut Lachenmann’ın dörtlülerini seslendirecek.