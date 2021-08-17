PGM'de yeni atama ve nakiller
Polis Genel Müdürlüğü (PGM) kazalar arası atama ve nakilleri gerçekleştirdi.
Polis Genel Müdürlüğü (PGM) kazalar arası atama ve nakilleri gerçekleştirdi.
Polis Genel Müdürlüğü, kazalar arası atama ve nakilleri gerçekleştirdi. Yeni atama ve nakiller 6 Eylül tarihi itibari ile geçerli olacak.
Buna göre, Sıtkı Erkıvanç; PGM- Polis Okulu Müdürlüğünden, PGM Trafik Müdürlüğüne, Ahmet Beşerler; Gazimağusa Polis Müdürlüğünden Lefkoşa Polis Müdürlüğüne, Kasım Kuni; PGM Özel Hareket Müdürlüğünden İskele Polis Müdürlüğüne, Kaan Resa Saçar; Girne Polis Müdürlüğünden PGM-Polis Okulu Müdürlüğüne, Hüseyin Kadir; Lefkoşa Polis Müdürlüğünden Gazimağusa Polis Müdürlüğüne, Gökay Karagil; İskele Polis Müdürlüğünden Girne Polis Müdürlüğüne nakil edildi.
Polis Müdür Muavini Ali Adalıer; Güzelyurt Polis Müdürlüğünden, PGM-2 Yardımcılık Deneletme Kuruluna, Polis Müdür Muavini Bekir Abatay; Gazimağusa Polis Müdürlüğünden Güzelyurt Polis Müdürlüğüne, Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Polis Müdür Muavini Vasvi Arkın; Lefkoşa Polis Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı, Polis Müdür Muavini İbrahim Ulusoy; İskele Polis Müdürlüğünden Gazimağusa Polis Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Polis Müdür Muavini Yusuf Karip; PGM-Özel Harekat Müdürlüğünde Müdür Vekililiği görevine, Polis Müdür Muavini Savaş Yeşildağlı; Girne Polis Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı görevine, Polis Müdür Muavini Nihat Can; PGM-2 Yardmcılık Denetleme Kurulundan İskele Polis Müdürlüğüne, Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Son olarak ise Polis Müdür Muavini Cem Kayabaşı; PGM-Polis Okulu Müdürlüğünden Lefkoşa Polis Müdürlüğüne atandı.