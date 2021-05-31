“PGM Müdürü olayın nasıl gerçekleştiğini biliyor”

Kutlu Adalı cinayetinde dönemi bakanlarından Avukat Hüseyin Celal, bugünkü PGM Müdürü Ahmet Soyalan’ın olayın soruşturma subayı olduğunu hatırlattı, “O, olayın nasıl gerçekleştiğini biliyor” dedi.

Celal, cinayetin ardından dosyayı kapatın telkinine uyan polisin şu anda da “eskiden bu konuda kararı verdik, yeni bir şey yoktur” deyip soruşturmayı kapatacağını da vurguladı.

Kutlu Adalı cinayetinin gerçekleştiği dönemi bakanlarından Avukat Hüseyin Celal, bugünkü PGM Müdürü Ahmet Soyalan’ın, o dönem olayın soruşturma subayı olduğunu hatırlattı, “O, olayın nasıl gerçekleştiğini biliyor” dedi.

Celal, cinayetin ardından dosyayı kapatın telkinine uyan polisin şu anda da “eskiden bu konuda kararı verdik, yeni bir şey yoktur” deyip soruşturmayı kapatacağını da vurguladı.

“Adalı’nın öldürülmesi büyük bir şoktu. Toplum tarafından beklenen bir olay değildi” diyen Celal,

“Ama bu çevreleri daha iyi bilenlere göre de beklenmeyen bir şey değildi.” şeklinde konuştu.

Celal bu açıklamaları Damla Dabiş Özel’e yaptı.

“Ahmet Soyalan, olayın nasıl gerçekleştiğini biliyor”

“Geriye doğru baktığımızda, o günlerdeki ortam hem çok farklıydı, hem de değildi… Demokratikleşme süresi yaşadık. CTP’nin, sendikaların, örgütlerin kurulması…1970’ler itibaren de bu süreç başlamıştı. O dönem çok kötü bir dönemdi demiyorum. Bugün baktığımızda gizli kalan birçok şey ortaya çıkıyor. Ülkedeki güçler, devleti idare edenler o dönemlerde yetkiler daha az gibi görünüyordu. Tehditler oldu… Söylediklerimizi hiçbir zaman esirgemedik. Gizli teşkilatların girdiği yerlerde, madem silah ve silah tutan insanlar var. Kendi düşüncelerini empoze etmek isteyeceklerdir. Bunu yaşadık… Hükümet olduktan sonra direk bir tehdit almadık, ama orada olduklarını hissettirdiler.”

“Kapatın dediler, kapattılar…”

“Hüseyin Demirci bu konuda çok daha fazla şey biliyordu. Bu olaydan sonra evinin bahçe duvarlarının 2-3 metreye çıkarmıştı, çok korkuyordu. Korku içinde yaşadı ve öldü… Hiçbir polisin müdahalesi olmadı. Polis olayın nasıl gerçekleştiğini biliyordu, ‘kapatın’ dediler, kapattılar. Bugünkü PGM Müdürü de soruşturma subayıydı. O da olayın nasıl gerçekleştiğini biliyor.”

“Adalı’nın öldürülmesi büyük bir şoktu”

“Adalı’nın öldürülmesi büyük bir şoktu. Toplum tarafından beklenen bir olay değildi. Ama bu çevreleri daha iyi bilenlere göre de beklenmeyen bir şey değildi.”

“Zorlamak gerekiyor”

“Başsavcılık, olaya direk müdahale etmez. Bu konuda Başsavcılık polise soruşturma başlatın demeye korkar. Öyle olması gerekir ancak sistem öyle gelişti. Polis soruşturmayı başlatır, ifadeleri Savcılığa gönderir. Onlar da dava açılıp, açılmayacağına karar verir, iş yürür. Zorlamak gerekiyor. Bu olay bir ilk de olabilir, soruşturma açılmasını onlar da isteyebilir. Polis, “eskiden bu konuda kararı verdik, yeni bir şey yoktur” deyip soruşturmayı kapatacaktır. Bu konuda hiç şüphem yoktur.”