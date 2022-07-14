PGM: “Kermiya geçiş kapısında oluşan yoğunluk, bizden kaynaklı değil”

KKTC Polis Genel Müdürlüğü, alınan tüm önlemlere rağmen bayram süresince Kermiya geçiş kapısında oluşan yoğunluğun, KKTC Polis Genel Müdürlüğünden kaynaklı olmadığını duyurdu.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Kermiya geçiş noktasında, bayram tatili süresince uzun araç kuyruklarının oluştuğu, vatandaşların muhaceret işlemi yaptırmak için uzun süre beklemek zorunda kaldıkları ve yeterli muhaceret görevlisi bulunmadığı yönünde basında haberler yer aldığını belirtti.

Bayram tatili süresince, Kermiya geçiş kapısında oluşacak araç yoğunluğunu azaltmak ve araçları ile karşılıklı geçiş yapacak şahısların işlemlerini hızlandırmak maksadıyla, KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan önlemlerin arttırıldığı ve Kermiya geçiş noktasında bulunan tüm kabinlerde, 24 saat kesintisiz fazladan personel görevlendirildiği kaydedildi.

Bayram tatili süresince Kermiya geçiş kapısından;

“09.07.2022 tarihinde (Bayramın 1. Günü) görevli sekiz personel ile 16,242 giriş-çıkış, 10.07.2022 tarihinde (Bayramın 2. Günü) görevli on personel ile 16,772 giriş-çıkış, 11.07.2022 tarihinde (Bayramın 3. Günü) görevli on bir personel ile 15,644 giriş-çıkış, 12.07.2022 tarihinde (Bayramın 4. Günü) görevli on personel ile 15,313 giriş-çıkış olmak üzere toplamda 63,971 kişiye muhaceret işlemi yapıldı”

Kermiya geçiş kapısında artırılan önlemler ve görevlendirilen fazla personel ile hem kuzeyden güneye, hem de güneyden kuzeye geçecek olan araçlar için gerektiğinde mevcut olan üç kabinden (üç şeritten) muhaceret işlemleri yapıldığını belirten KKTC Polis Genel Müdürlüğü, aldıkları tüm önlemlere rağmen, Kermiya geçiş noktasının güneydeki bölgesinde bulunan geçiş noktalarındaki kontrolün tek şeride düşürülmesi nedeniyle, uzun araç kuyruklarının oluşmasına ve vatandaşların uzun süre beklemesine sebep olduğunu vurguladı.