“Petrol istasyonundan 15 bin TL değerinde akü çaldılar”

Alayköy’de bir petrol istasyonunda toplam değerleri 15 bin TL olan aküleri çalan E.B. Güzelyurt’ta yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Olayla ilgili geçtiğimiz günlerde zanlılar A.A. ve H.T. de tutuklanmıştı.

Polis memuru Ömer Ülger, mahkemede, olayın detaylarını anlattı. Polis, zanlının “Sirkat ve Mülke tecavüz suçuyla yargılandığını” belirtti. Polis, zanlının 17 Ocak 2023 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Alayköy’de faaliyet gösteren Petrol istasyonundan zanlılar A.A. ve H.T. ile birlikte toplam değerleri 15 bin TL olan aküleri çaldıklarını belirtti. Polis, aranan zanlı E.B.’nin 21 Ocak 2023 tarihinde Güzelyurt’ta tutuklandığını söyledi. Polis, aranan emareler ve alınacak ifadeler olduğunu belirtip, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.