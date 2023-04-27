Petrol istasyonunda hırsızlık

Petrol istasyonuna girerek on binlerce lira ve bir cep telefonu çalan zanlılar tespit edilerek tutuklandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlıların, soruşturma maksatlı bir gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına karar verildi.

Mahkemede olayı anlatan polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, üç zanlının da “Dükkan Açma, Sirkat, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz” suçlamasıyla tutuklandıklarını aktardı.

Polis, Çarşamba sabahı, 04.15 sıralarında, 18 yaşındaki zanlılar E.B. ve E.Ç.’nin, Y.E. gözetiminde, Lefkoşa’daki bir petrol istasyonuna girerek kasa çekmecesinin içerisinde muhafaza edilen 26 bin 300 Türk Lirası ve bir adet Iphone 8 plus marka cep telefonu sirkat edip olay yerinden kaçtıklarını belirtti.

Polis, zanlıların mahkeme emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam etiğini söyleyerek, 1 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.