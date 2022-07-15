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Petridis’in makam aracına saldırı

Petridis’in makam aracına saldırı

Kıbrıslı Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in makam aracı saldırıya uğradı.

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Kıbrıslı Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in makam aracı saldırıya uğradı.

Alihtia’nın haberine göre, 9 Temmuz Cumartesi günü Lefkoşa’nın güneyindeki özel bir alanda meydana gelen saldırıda makam aracının 4 lastiği kesici/delici cisim yardımıyla delinerek patlatıldı. Polis, şikâyet üzerine, 14.00-17.00 saatleri arasında meydana gelen saldırı hakkında soruşturma başlattı.

 

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