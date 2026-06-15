Perşembe günü sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor
Meteoroloji Dairesi, perşembe günü sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini duyurdu.
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Meteoroloji Dairesi, perşembe günü sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmin raporuna göre, hava hafta boyunca genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33- 36, sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
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