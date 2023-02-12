Perihan Çetiner gözyaşlarıyla…
Adıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybolcusu Perihan Çetiner, son yolculuğuna uğurlandı.
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Adıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybolcusu Perihan Çetiner, son yolculuğuna uğurlandı.
Çetiner, Mormenekşe Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Atlılar köyü mezarlığına defnedildi.
Sevenleri, Çetiner’i sonsuzluğa uğurlarken göz yaşlarına boğuldu…
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Etiketler : cenaze, Perihan Çetiner