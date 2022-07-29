“Pencereden girip masadaki telefonu çaldı, ülkede izinsiz ikamet ettiği ortaya çıktı”

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesiyle ilgili tutuklanan J.B.W. isimli zanlının, Eylül 2021’den bu yana ülkede izinsiz ikamet ettiği ortaya çıktı.

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı J.B.W. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, zanlının “İkametgahtan Sirkat” ve “KKTC'de İkamet İzinsiz Bulunmak” suçuyla yargılandığını belirtti.

Polis, 24 Temmuz 2022 tarihinde saat 00.20 raddelerinde zanlının bir evin güneye bakan açık vaziyette bulunan alüminyum penceresinden giriş yaparak ikametgâhın salonunda bulunan masa üzerindeki cep telefonunu sirkat edip, aynı yerden çıkış yaptığını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve konu cep telefonunun tasarrufunda bulunup emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlının pasaportunda yapılan muhaceret soruşturmasında 14 Eylül 2021 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının 24 Temmuz tarihinde ikamet adresinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden arama emri temin edilip olay anında giymiş olduğu kıyafetler ve sırt çantasının emare olarak alındığını belirtti.

Polis, ayrıca başlatılan soruşturma neticesinde zanlının 24 Temmuz tarihinde saat 00.45 raddelerinde Lefkoşa'da bir başka evin bahçe kısmına arzusu hilafına girerek mülke tecavüz suçunu işlediğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis tahkikatın yeni başlamış olup, mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken ifadeler ve yakın tarihte bölgede meydana gelen benzer suçlarla bağlantılı kamera kayıtlarının olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyleyerek, ilk aşamada zanlının 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.