“Pembe Ziyaretçilerin” ilk grubu Larnaka Tuz Gölü’ne ulaştı

Ada’nın “pembe ziyaretçilerinden” flamingolardan ilk grup Larnaka Tuz Gölü’ne ulaştı.

Güneydeki haber kaynaklarına göre her yıl kışı geçirmek üzere binlercesi Ada’ya gelen flamingoların ilk grubu Larnaka Tuz Gölü’ne ulaştı. Beslenebilmeleri için yağışların devam etmesi şartıyla, önümüzdeki haftalarda sayılarının artması bekleniyor.

Larnaka Tuz Gölü civarında drone uçurulmaması, göle yaklaşılmaması, flamingoları seyretmek için oluşturulmuş özel seyir alanlarının kullanılması istendi.