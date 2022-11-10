Pelekanos: Anastasiadis - Macron görüşmesinin merkezinde Kıbrıs sorunu yer alacak

Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, RIK’e yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis'in Türkiye'yi müzakere masasına dönmeye ikna etmek için Emmanuel Macron'dan Fransa ve Avrupa Birliği'nde inisiyatif almasını isteyeceğini vurguladı.

Ayrıca, Anastasiadis'in Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin önerilerinin ve BM kararlarının sürecin yeniden başlatılması için çerçeve olabileceğini söyledi.

Pelekanos, 23 Kasım'da Berlin'de yapacakları görüşmede, Anastasiadis'in aynı tutumları Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a ileteceğine dikkat çekti.

Hükümet Sözcüsü, Anastasiadis'in görev süresinin son gününe kadar müzakereleri yeniden başlatmak için çaba göstermeye devam edeceğini açıkladı.