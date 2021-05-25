Peker: “Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim birazdan müracaat savcısına gidecek, suç itirafı yapacak”

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Kardeşim Atilla Peker, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir." ifadesini kullandı. Peker, kardeşinin, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili savcılığa müraacat edeceğini duyurdu.

Peker, TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olarak da "Süslü süleyman, saat akşam altıda sana bir hediyem var." paylaşımını yaptı.

Peker daha sonra, "Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker birazdan müracaat savcısına gidecek. Bakalım orada ifadesini alacaklar mı? (suç itirafı yapacak)" ifadesini kullandı.