PEGA Komitesi: “Anastasiadis Crans Montana’ya casus yazılımla mı gitti?”

Avrupa Parlamentosu’na (AP) bağlı PEGA Komitesi’nin raporunda, casus yazılımlarla ilgili Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ile DİSİ’yi “yakacak” unsurlar bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesinin manşetten aktardığı haberine göre raporda, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in 2017’de Crans Montana’ya "casus yazılımla gidip gitmediği" sorgulanırken, muhalif siyasilerin, gazetecilerin, insan hakları savunucularının, avukatların ve vatandaşların "casus yazılımlarla takip edildiğine" dair ciddi bulgulara yer verildi.

Gazete, raporda, Crans Montana’daki konferansın çıkmazla sonuçlandığından ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Anastasiadis’e, çözüm için ele geçen tarihi fırsatın değerlendirilememesi konusunda Mustafa Akıncı ile birlikte ortak sorumluluk yüklediğinden bahsedildiğini yazdı.

Haberde, raporda ayrıca, Kıbrıs’ın casus yazılım sanayiinin ihracat kavşağı olduğuna dair göstergeler bulunduğu ifade edildi.

Raporda, casus van ve İsraili ajan Tal Dilian ile ilgili detaylı bilgiler bulunduğuna da işaret eden gazete, Dilian’ın 2013-2020 yılları arasında Kıbrıs'ın güneyinde faaliyetlerde bulunduğundan ve 600’den fazla kişinin kişisel bilgilerinin çalındığından bahsedildiğini kaydetti.