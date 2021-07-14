PeacePlayers İki Toplumlu Yaz Kampını Gerçekleştirdi

Avrupa Birligi’nin finanse edip, Barış Oyuncuları-Kıbrıs/PeacePlayers-Cyprus tarafından yürütülen “Değişim için Diyaloğu Destekleme” Projesi kapsamında iki toplumlu yaz kampı gerçekleştirildi. 2011 yılından bu yana her yaz 12 ve 18 yaşları arasındaki Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerin bir araya geldiği kamp 2020 yılında Pandemi nedeniyle ertelense de 2 yıl sonra yeniden organize edildi. Kamp, pandemi kurallarına uygun olarak organize edilmiştir. Katılımcılara gerek kamp öncesinde gerekse kamp esnasında ve sonrasında PCR testleri yapılmıştır.

“Birlikte oynayan çocuklar birlikte yaşamayı öğrenebilir” ilkesiyle yürütülen uzlaşma programları için uluslararası bir basketbol ağının parçası olan PeacePlayers-Cyprus’un yürüttüğü Proje’de yıl boyunca devam eden yerel basketbol etkinlikleri ve lider geliştirme programları yer alıyor.

Mart ayından bu yana Pandemi dolayısıyla etkinliklerini çevrimiçi olarak gerçekleştiren Dernek, uzun bir aradan sonra gençleri fiziksel olarak da bir araya getirebildi. 6 gün süren Yaz Kampı’nda 8-18 yaşları arasındaki çocuklar ve gençler PeacePlayers’ın temel değerleri, öz kimlik ve iletişim üzerine atölye çalışmaları yapmalarının yanı sıra basketbol antremanlarıyla ekip oluşturma ve güven kazanma üzerine çalışmalar yaptılar.

Yaz Kampı ile 2020-2021 eğitim yılını tamamlayan PeacePlayers-Cyprus, Eylül ayında yeni eğitim dönemine devam edecektir.