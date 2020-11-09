PCR’da öğrenci kalabalığı

YENİDÜZEN - Özel

İlk ve orta öğretimde, hem özelden hem de devlet okullarından Ekim ayında ardı ardına gelen pozitif vakaların ardından ‘temaslı’ olan öğrenciler dün üçüncü test için ‘Pandemi’ Hastanesine akın etti.

Yaklaşık 35 çocuk yeniden test yaptı…

Ev karantinası ve otellerde gözetim altında 14. Günü dolan YDİ ve Elit Dershanesi kaynaklı yaklaşık 35 temaslı çocuk dün son PCR testleri için hastanedeydi.

Üçüncü ve son testleri ‘negatif’ çıkan çocuklar bugün okullarına dönebilecek.