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PCR testleri devam ediyor

PCR testleri devam ediyor

Sağlık Bakanlığı açık olan sektörlerde çalışanlar için PCR testlerinin yapılmaya devam edeceğini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı açık olan sektörlerde çalışanlar için PCR testlerinin yapılmaya devam edeceğini duyurdu

Açıklama şu şekilde:  Marketler, eczaneler, fırınlar, kasaplar, petrol istasyonları gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmelerde çalışanlara bugün ücretsiz PCR testleri yapılmaya devam edecektir.

Buna göre; Lefkoşa Fuar Alanı’nda 08.00-16.00, Girne Leymosun Kültürevi’nde 08.00-16.00, Mağusa Devlet Hastanesi’nde 08.00-16.00, Cengiz Topel Hastanesi’nde 09.00-14.00,  İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda 11.00-16.00,  Mağusa Arena Spor Salonu’nda 08.00-16.00, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 09.00-12.00 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testleri yapılacaktır.

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