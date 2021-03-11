Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

PCR testinin tarihini değiştirdi, ceza aldı

PCR testinin tarihini değiştirdi, ceza aldı

Güneye geçerken cep telefonunda bulunan süresi geçmiş PCR testinin tarihini değiştirerek görevliye gösteren M.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

A+A-

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı’nda, üzerinde 30 gr uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan M.U.(E-62) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KARGO İLE UYUŞTURUCU

Mağusa Limanı’ndan adına gelen kargoda uyuşturucu tespit edilen A.S (E-50) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 2 Mart’ta adaya gelen kolide cam şişelerde muhafaza edilen sıvıların uyuşturucu madde içerebileceği şüphesi üzerine, Devlet Kimya Laboratuvarında analiz yapıldı. 

Analiz neticesinde şişelerdeki sıvının 8 gram 566 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu tespit edildi; soruşturma devam ediyor.

EVRAK SAHTELEME VE TEDAVÜLE SÜRME    

Güneye geçerken cep telefonunda bulunan süresi geçmiş PCR testinin tarihini değiştirerek görevliye gösteren M.S.(K-19) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Dün Kermiya geçiş noktasında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu haber toplam 204 defa okunmuştur
Etiketler : , ,