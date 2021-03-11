PCR testinin tarihini değiştirdi, ceza aldı
Güneye geçerken cep telefonunda bulunan süresi geçmiş PCR testinin tarihini değiştirerek görevliye gösteren M.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı’nda, üzerinde 30 gr uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan M.U.(E-62) tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KARGO İLE UYUŞTURUCU
Mağusa Limanı’ndan adına gelen kargoda uyuşturucu tespit edilen A.S (E-50) tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, 2 Mart’ta adaya gelen kolide cam şişelerde muhafaza edilen sıvıların uyuşturucu madde içerebileceği şüphesi üzerine, Devlet Kimya Laboratuvarında analiz yapıldı.
Analiz neticesinde şişelerdeki sıvının 8 gram 566 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu tespit edildi; soruşturma devam ediyor.
EVRAK SAHTELEME VE TEDAVÜLE SÜRME
Güneye geçerken cep telefonunda bulunan süresi geçmiş PCR testinin tarihini değiştirerek görevliye gösteren M.S.(K-19) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Dün Kermiya geçiş noktasında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.