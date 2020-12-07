PCR teste talep olmadı

Devrim DEMİR

Geçtiğimiz hafta özellikle Girne bölgesinde artış gösteren ‘yerel vaka’ sonrası Girne için Sağlık Bakanlığı Eylül ayından sonra ikinci kez PCR test duyurusu yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz yapılacağı duyurulan PCR testine vatandaş ilgi göstermedi. Cumartesi ve Pazar günü Girne Turizm Limanı’nda yapılan toplam test sayısı 150’yi geçmedi.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide Cumartesi günü 70 kişinin dün ise yaklaşık 80 kişinin PCR testi için başvurduğu öğrenildi.

Liman’da dün sessizlik vardı…

Girne Turizm Limanı’nda dün sabah 08.00’de başlayan test işlemi akşamüzeri saat 16.00’de sona erdi. Dün gün boyunca yaklaşık 80 kişinin başvurduğu PCR teste özellikle çocuklu ailelilerin geldiği dikkatlerden kaçmadı.

Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz yapılacağı duyurulan PCR testine vatandaş ilgi göstermedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz yapılacağı duyurulan PCR testine vatandaş ilgi göstermedi.

Ücretsiz PCR testine özellikle çocuklu ailelerin geldiği dikkatlerden kaçmadı

Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz yapılacağı duyurulan PCR testine vatandaş ilgi göstermedi