Sağlık Bakanı Ünal Üstel, PCR test sayılarının artırdığını ifade etti, “PCR test sayılarını 10 binlere çıkardım, ileri günlerde de 15 bine çıkaracağım” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda eleştirileri yanıtlayan bakan “imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalıştıklarını” söyledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, hekimlerin kadro sorununu bir ayda çözdüklerini iddia etti. Sağlıkta kadrolaşmanın 5 yıllık bir sorun olduğunu söyleyen Üstel “sağlıkta siyaset yapılmamasını” istedi.

Birikmiş ek mesailerin bir kısmının da ödendiğini anlatan Üstel, hekim sendikasının eylemi kaldırmayı kendi içinde konuştuğunu savundu.

PCR test sayılarının artırdığını ifade eden Üstel, “PCR test sayılarını 10 binlere çıkardık, ileri günlerde de 15 bine çıkaracağım” dedi.

Pandeminin ülke ekonomilerini kötü etkilediğini sözlerine ekleyen Ünal Üstel “imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalıştıklarını” söyledi.

Aşıda son durum: “Yeni aşı için girişim yaptık”

Eldeki aşıların Mayıs ayında kullanılarak tüketileceğini anlatan Üstel, yeni aşıların gelmesi için girişim yaptıklarını belirtti.

Ülkeye 140 bin aşı geldiğini ifade eden Üstel, Astrazeneca aşısında 40 yaş üzerine indiklerini söyledi, söz konusu aşıya ilgi olmadığı için bu kararı aldıklarını dile getirdi.

“Astrazeneca kötü bir aşı değil, güvenilir bir aşıdır” diyen Üstel “Niye diğer aşıdan bize vermiyorsunuz” diye AB yetkililerine sorduğunu ancak yanıt alamadığını söyledi.