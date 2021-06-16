PCR Merkezi'nde görüntü değişmedi

Lefkoşa Fuar Alanı'ndaki PCR test merkezi bu sabah da yine uzayıp giden kuyruklarla güne başladı.

Gerek karne, gerek mezuniyet gerekse iş için rutin test yaptırmak isteyen vatandaşlar test merkezlerine akın etti.

Sırada bekleyen bazı vatandaşlar "30 dakikadır bekliyoruz, sıra ilerliyor ama sıcak altında beklemek çok zor" diyerek sitem etti.