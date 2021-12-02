Mazot temini konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkan Menteş Aytaç, “Cumartesi günü piyasaya mazot verilmezse, Pazartesi günü toplu taşıma kendiliğinden duracak” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Aytaç, hükümetin bu sıkıntıya bir an önce el atması gerektiğinin altını çizdi.

Toplu taşma sektörünün elinde mazot kalmadığını ve yeni mazot temin edemediklerini anlatan Aytaç, tüm işlerin duracağını ifade ederek, “Biz böyle olmasını istemeyiz ama araçlarımıza su mu koyup sürelim? Ne yapalım?” diye sordu.

“Arabalarımıza su koyup mu süreceğiz?”

“Çiftçi tarlasını süremeyecek, kamyoncu malını götüremeyecek, öğrenciler okula gidemeyecek.” diyen Aytaç, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Toplu taşımada mazot yok. Üyelerimiz arayıp mazot kalmadığını, taşımanın mecburi duracağını söylüyor. Arabalarımıza su koyup mu süreceğiz?

Hükümet bu duruma bir an önce el atmalı. Kimisi gemi gelmedi diyor, kimisi zam olacak diye stoklandığını söylüyor ama biz sonuca bakıyoruz. Elimizde mazot yok, tüm işlerimiz duracak. Çiftçi tarlasını süremeyecek, kamyoncu malını götüremeyecek, öğrenciler okula gidemeyecek.

Az önce cumartesi öğlen mazot alabileceğimiz söylendi, eğer bu doğruysa devam edebiliriz, yoksa Pazartesi günü toplu taşıma kendiliğinden duracak.

Petrol sıkıntısı yüzünden mecburi toplu taşımayı durduracağız.

İster özel okul, ister devlet okulu, ister vatandaş olsun, herkes bu durumdan etkilenecek.”