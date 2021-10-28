Partilerden ortak çağrı: Karpaz çevresel ve kültür amaçlı kullanılsın

Kıbrıs'ın tümünden siyasi partiler Karpaz yarımadasının askeri bölge olarak değil sadece çevresel ve kültürel amaçlar için kullanılması çağrısı yaptı.

Dayanışma Evinde toplanan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk parti lider ve temsilcileri, Slovakya Büyükelçisi’nin himayesinde bir görüşme yaptı.

Kıbrıs Haber Ajansı'na göre toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, parti temsilcileri “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi beklentilerini torpilleyen son açıklamalardan ve eylemlerden dolayı duydukları endişeyi” dile getirdi.

Parti temsilcileri ayrıca, mevcut olumsuz durum, Kıbrıs sorununa federal ve demokratik çözüm bulma yönündeki müzakerelerin başlaması konusunda görüş birliği olmamasından dolayı hayal kırklığı duyduklarını belirttiler.

“Karpaz yarımadasının Kıbrıs’taki diğer ekolojik duyarlılığa sahip diğer bölgeler gibi askeri bölge olarak değil net bir şekilde çevresel ve kültürel amaçlar için kullanılması gerektiği” belirtilen açıklamada, bir sonraki görüşmenin adadaki epidemiyolojik duruma bağlı olarak 1 Aralık’ta gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.