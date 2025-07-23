Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa Sevgi Evi’nde bugün 09.00-11.30 saatleri arasında uyarı grevi gerçekleştirdi ve grev sırasında basın açıklaması yaptı.

Grevde, personel eksikliği ve ağır çalışma koşullarına dikkat çekildi. Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Sevgi Evi çalışanlarının 180 saat çalışması gerekirken personel eksikliği nedeniyle ortalama 340 saate varan bir tempoyla görev yaptığını belirterek, “Fedakârlık yapıyorlar. Bu çocuklar onların çocukları olmamasına rağmen, anne şefkatiyle bakıyorlar. 2 saatlik grevi yaparken bile üzülüyorlar” dedi.

Personel eksikliğine rağmen istihdam yapılmamasına sert tepki gösteren Serdaroğlu, “Parlayan bir yıldızız diyen Hükümet nerede? Neden buraya talep olmasına rağmen bütün Bakanlar Kurulu’na soruyorum, personel istihdam edilmiyor? Sizde hiç mi insanlık yok?” ifadelerini kullandı. Serdaroğlu, Personel Dairesi’ne çağrıda bulunarak münhal ilan edilmesini talep etti: “Bu işi yapacaklarını bile bile gelsinler buraya” dedi.