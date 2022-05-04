Park halindeki araçtan hırsızlık: 2 aracın jant, lastik ve aküsünü çaldılar
Lefkoşa Sanayi bölgesinde park halindeki iki aracın üzerinden jantları, 4 lastiği ve iki adet aküsü çalındı.
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Lefkoşa Sanayi bölgesinde park halindeki iki aracın üzerinden jantları, 4 lastiği ve iki adet aküsü çalındı.
Polis, hırsızlık olayının 29 Mart ile 21 Nisan tarihleri arasında meydana geldiğini açıkladı.
Olayla ilgili 22 yaşındaki H.Ö dün tespit edilerek, tutuklandı.
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