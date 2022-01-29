Park halindeki araçtan akü çaldı, tutuklandı

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde park halinde bulunan araçtan akü çalan bir kişi yakalandı.

16 Ocak’ta meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen T.K.(E-47) dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada T.K’nin, çaldığı aküyü başka bir şahsa 450 TL karşılığında satmak suretiyle sahte davranışla para temin ettiği tespit edildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.