Park halindeki araçtan 40 bin TL’ye yakın para çalındı
Lapta’da 10 Mayıs tarihinde, Şht İbrahim Nidai Caddesi’ndeki bir otoparkta park halinde bulunan aracın torpido çekmecesinden 38 bin 185 TL nakit para çalındı.
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Lapta’da 10 Mayıs tarihinde, Şht İbrahim Nidai Caddesi’ndeki bir otoparkta park halinde bulunan aracın torpido çekmecesinden 38 bin 185 TL nakit para çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.Ç.(E-51) ve A.Y.(E-37) tutuklandı.
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