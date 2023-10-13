Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü tutuklandı
Girne’de, alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araca çarptı. Alkollü sürücü tutuklandı.
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Girne’de, alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araca çarptı. Alkollü sürücü tutuklandı.
Olay, Cuma sabaha karşı saat 00.30 sıralarında Girne’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi.
30 yaşındaki Tatiana Filiipova, 209 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PE 223 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan araca çarptı.
Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı.
Polis, alkollü sürücünün tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
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Etiketler : kaza, trafik kazası