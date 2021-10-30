Park halindeki araca 3 kurşun
Lefkoşa Surlariçi'nde park halindeki araç kurşunlandı, olayda herhangi biri yaralanmadı, polis soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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Lefkoşa Surlariçi'nde park halindeki araç kurşunlandı, olayda herhangi biri yaralanmadı, polis soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Polis Basın Subaylığı'nın olayla ilgili açıklaması şöyle:
Bu akşam saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa'da Surlariçinde Turgut Reis Sokak üzerinde park halinde, bulunan bir araca meçhul şahıs/lar tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu üç mermi isabet etti. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Soruşturma devam etmektedir
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