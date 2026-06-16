“Paran yoksa öl denilen bir düzen yaratıldı”

CTP Milletvekili Filiz Besim, Meclis’in kapanmasına kısa süre kaldığını belirterek, yıllardır bekleyen sağlık ve sosyal hizmet yasaları yerine belirli kişilere avantaj sağlayacak düzenlemelere öncelik verildiğini söyledi. Besim, sağlık sistemindeki sorunların ise vatandaşların hizmete erişimini giderek zorlaştırdığını ifade etti.

Özel yaşlı bakımevleri ve huzurevleri yasasının yıllardır Meclis gündeminde beklediğini ifade eden Besim, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Halk Sağlığı ile ilgili düzenlemelerin de bir türlü ele alınamadığını kaydetti.

Son dönemde komitelerde harcanan zamanın belirli kişilere veya gruplara ayrıcalıklı pozisyonlar kazandırmaya yönelik düzenlemeler için kullanıldığını kaydeden Besim, ülkenin ise hizmet, yasa ve sorunlara çözüm beklediğini söyledi.

“Kanser tanısı alan hastaya ekim ayına randevu veriliyor”

Sağlık sistemindeki sorunlara da dikkat çeken Besim, Sağlık Bakanı’ndan Girne ve Güzelyurt hastaneleriyle ilgili açıklama değil, sağlık sisteminin mevcut durumuna ilişkin yanıt beklediğini ifade etti.

Erken evrede kanser tanısı alan Gazeteci Özlem Çimendal’ın yaşadığı süreci örnek gösteren Besim, hastanın elindeki tetkiklerle birlikte sağlık hizmeti almaya çalıştığını ancak kendisine acile gitmesinin söylendiğini belirtti.

“Kanser tanısı almış bir hastaya mayıs ayında ekim ayına randevu veriliyor” diyen Besim, hastaların beklemek istememesi halinde özel hastanelere yönlendirildiğini söyledi.

“Bu insanlara ‘paran yoksa öl’ deniyor”

Mevcut uygulamanın vatandaşları özel sağlık hizmetlerine yönlendirdiğini ifade eden Besim, “Bu insanlara ‘paran yoksa öl’ demektir. Hepimiz bir gün hasta olacağız. Bu kabul edilebilir bir düzen değildir” diye konuştu.

Sağlık sistemine erişimin her geçen gün zorlaştığını söyleyen Besim, “İnsanlar sisteme ulaşamıyor. Sisteme ulaşırsa doktora ulaşamıyor, doktora ulaşırsa tedaviye ulaşamıyor, ilaca ulaşamıyor. Parası yoksa da git öl deniyor. Böyle bir düzen yaratıldı” ifadelerini kullandı.

Besim, sağlık alanında yaşanan sorunlarla ilgili Sağlık Bakanı’ndan net yanıt beklediğini belirtti.