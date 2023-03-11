“Paramı alıp geliyorum” dedi, cihazla beraber kaçtı

Gönyeli’deki bir mağazadan aldığı ürünün parasını alıp geleceğini söyleyerek, cihazla birlikte kaçan E.K. isimli zanlı, hırsızlık suçlamasıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ali Yeşildal, E.K. isimli zanlının Gönyeli’deki bir elektronik mağzasına giderek 1100 TL değerindeki ‘powerbank’i (taşınabilir şarj aleti) kutusundan çıkartıp, kasadaki görevliye “dışarıdan paramı alıp geliyorum” dediğini ve kaçtığını aktardı.

Polis, olayla ilgili şikayetin 9 Mart 2023 tarihinde yapıldığını ve zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Yeşildal, başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlının yapmış olduğu beyanların araştırılacağını ayrıca dükkandan alınan kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.