“Param yok deyip kapıyı kapadı”

Göçmenköy’de faaliyet gösteren bir veteriner kliniğinden 2 bin 100 TL değerinde çeşitli ürünler alarak, evde ödeyeceğini beyan eden ve ödemeyen zanlı, tutuklandı.

Sirkat ve Sahtekarlıkla Mal Temini suçlarından tutuklanan zanlı A. O. I. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli bilgi veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı A. O. I’nin Sirkat ve Sahtekarlıkla Mal Temini suçlarından yargılandığını belirtti. Polis, 2 Ocak tarihinde Lefkoşa’da aynı yerde sakin A. O. I’nin (E-33) Göçmenköy'de faaliyet gösteren "Animax" isimli veteriner kliniğinden toplam değerleri 2 bin 100 TL olan 1 adet köpek maması, 1 adet köpek gezdirme ipi, 2 adet köpek kıyafeti, 1 adet köpek taşıma kafesi, 1 adet köpek yatağı ve 1 adet ışığı parası olmadığı halde alarak, parasının evinde olduğunu, evde ödeme yapacağını söyledi.

“Size verecek param yoktur”

Polis, aldığı ürünlerin parasını ödemesi için kendisini Gönyeli’deki ikametgahına bırakmasını isteyen zanlının, kendisini ikametgahına bıraktıkları sırada bahse konu eşyalar ile birlikte ikametgahı içerisine girerek, “Size verecek param yoktur” deyip, kapıyı kapatmak suretiyle sahtekarlıkla mal temini ile sirkat ettiğini belirtti.

“Zanlı, aktif öğrenci statüsünde”

Polis, 3 Ocak 2023 tarihinde zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını söyleyen Polis, aynı tarihte zanlının ikametgahında Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emir gereği yapılan aramada bahse konu tüm eşyaların tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, meseleyle ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının halen aktif öğrenci statüsünde olduğunu belirtti. Polis, zanlının davalarında hazır bulunması için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 4 gün ispatı vücutta bulunması, 35 bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.