Paraların akıbeti araştırılacak

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “İntertim Orman Ürünleri İthalat İmalat İhracat” isimli şirkette çalışan R.Z. şirkete ait paraları çaldığı gerekçesiyle, “müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İbrahim Varol mahkemeye olguları aktardı.

Polis, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “İntertim Orman Ürünleri İthalat İmalat İhracat” isimli şirkette çalışan zanlının 24.10.2024-03.02.2025 tarihleri arasında iş yerine ait 120 adet 5 bin 760 Euro değerindeki kalıpları sözde M.D. isimli müşterilerine götürecek gibi sipariş geçerek zimmetine geçirdiğini söyledi.

Polis, zanlının yine müşterileri olan bir şirketten satışlardan aldığı 10 bin TL’ lik ödemeyi şirket hesabına yatırmayarak zimmetine geçirdiğini ve yine müşterileri olan S.C.’nin sözde siparişini almış gibi onaysız siparişi şirkete bildirdikten sonra temin ettiği 500 Euro nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Polis memuru, yapılan şikayet üzerine zanlının 25 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının çaldığı paraların akıbetinin araştırılacağını kaydetti.

Polis memuru, zanlının işyerine yaptığı işlemleri de inceleyeceklerini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Yargıç Evren Mürsel, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.