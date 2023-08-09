Paradise Jazz Festival, 25-26 Ağustos’ta

Murat OBENLER

Bu yıl 23’üncü kez müzikseverlere Kıbrıs’taki cazın en güzel örneklerini toplam 7 gösteri ile sunacak Paradise Caz Festivali, 25-26 Ağustos tarihlerinde Baf bölgesindeki şirin sahil yerleşimi olan Gialia(Yalya) köyünde bulunan Val’s Place’de gerçekleşecek.

Cyprus Jazz Musicians & The Orange Train tarafından organize edilen 2 günlük festivalde Kıbrıs’tan 21 ve yurtdışından konuk 2 caz müzisyeni sahne alacak.

Festivalin öne çıkan gösterisi Kıbrıs’ta ilk kez sahne alarak ‘Brazilian Landscapes’ adlı yeni projesinden eserleri de icra edecek Brezilyalı şarkı sözü yazarı, besteci, şarkıcı ve gitarcı Mario Bakuna olacak.

Festival kurucusu ve direktörü Socratis Efstathiou bu yıl yine festivali dayanışma,el birliği ve güç birliği ile yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek sponsorlar Medochemie, Compass Developers, Ahead Music, Filokypros, Island-Oil Holdings,Loverlight, Tsiakkas Winery, Fly Again Irish Pub and Grill ile medya sponsorları Rock FM ve RIK’e teşekkür etti.

İletişim için (+357) 97747327, Val’s Place Facebook sayfası, (+357) 96511179 veya (+357) 96713164 nolu telefonlardan bilgi alınabileceğini belirtilirken, https://paradisejazzfestival.com/ adresinden de her türlü bilgiye ulaşılabileceği ifade edildi.

Festival alanında kamp imkanı da bulunuyor.

PROGRAM

25 Ağustos Cuma (20:30)

Havana Noche(Latin Caz grubu)

İcra ettiği müzik türü: Latin caz, örn:son cubano, salsa, timba ve cha-cha

Üye:Constantinos Paouros,Alexander Rodriguez,Mike Michael,Nicolas Tryphonos ve Giorgos Koulas

Allusion quartet

İcra ettiği tür: Pop, funk, soul, blues etkisindeki caz, groove, modal ve özgür

Üye:Antreas Yerolatsitis,Omiros Miltiadous,Marios Charalambous ve Kyriakos Kesta

Mario Bakuna’nın ‘Brazilian Landscapes’ projesi

Türü: Brezilya cazı ile ülkenin ritim ve harmonilerinin buluştuğu Forró, Baião ve Xaxado, Afrika etkisindeki Ijexá, popüler Samba ve sofistike Bossa Nova. Brezilya halkının hatıralarına ve kültürüne bir saygı duruşu.

Üye: Mario Bakuna,Elias Ioannou,Christos Yerolatsitis,Rodrigo Cáceres ve Rodos Panayiotou

26 Ağustos Cumartesi(20:30)

Eleonora Roussou’nun “Beats’n’Pieces” projesi

Türü: Caz,pop ve soul

Üye:Eleonora Roussou(vokal,flüt,melodika),Alexis Kasinos,Andreas Rodosthenous, Rodos Panagiotou

Genç Yetenekler Sahnesi

Dafni Koulas (12 yaşında genç yetenek)

Piyano ile kendi bestelerini icra edecek

“MOCA” projesi

Tür: Caz etkisindeki güçlü ve dinamik müzikal karışımlar

Üye: Marios Menelaou, Odysseas Toumazou, Christos Yerolatsitis ve Aron Nyiro

The French Connection feat.Pantelis Stoιkos

Türü: Gypsy caz (Fransa’dan Balkanlar’a uzanan caz melodileri)

Üye:Atys (solist), Pantelis Stoιkos, Odysseas Toumazou, Christos Yerolatsitis, Marios Menelaou ve George Koulas