Güzelyurt’ta Portakal kesim işçileri paralarını almadığı ve pasaportlarına el konulduğu gerekçesi ile Güzelyurt polis Müdürlüğü’ne yürüdü.

Yürüyüş esnasında Gadara Medya’nın sorularının yanıtlayan emekçiler, “Para yok, iş yok, pasaport yok polise yürüyoruz” ifadelerini kullandılar.

Pasaportlarına el konulduğunu söyleyen narenciye kesim emekçileri, Cypruvex’den almaları gereken ödemenin yapılmasını talep ettiler.

50’ye yakın emekçinin toplandığı yürüyüşte, emekçiler paralarını ve pasaportlarını geri alarak ülkelerine dönmek istediğini belirttiler.

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir; emekçilerin taleplerini dile getirirken birçok iddia da olduğunu söyledi, dolandırıldıklarını, asgari ücret almadıkları yönünde emekçilerin söylemleri olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ın kuzeyine gelebilmek için aracılara 8’er bin Euro ödeme yaptığını ifade eden emekçiler, “Cypruvex bizi buraya iş vaadiyle getirdi.” derken yaşam koşullarından da şikayetçi olduklarını dile getirdiler. Emekçiler kişi başı ödenen 8’er bin Euro’nun geri verilmesi durumunda ülkelerine gitmeye hazır olduklarını belirtirken, sadece 2-3 aylık maaşlarının verilmesi durumunda zaten borçla geldiklerini ülkeye nasıl dönecekleri yönünde endişe duyduklarını ifade ettiler.