Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı Dairesi Müdürlüğü’ne Burak Şoföroğlu atandı
Maliye Bakanlığı, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı Dairesi Müdürlüğü’ne Burak Şoföroğlu atandı.
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UBP-DP YDP Azınlık Hükümeti, görevden alma ve atamalarına son sürat devam ediyor.
Bu bağlamda, Maliye Bakanlığı, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı Dairesi Müdürlüğü’ne Burak Şoföroğlu atandı.
Şoföroğlu’nun atama kararnamesi bugünden itibaren geçerli oldu.
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Etiketler : atama, RESMİ GAZETE, Burak Şoföroğlu