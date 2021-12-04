Papa'nın görüştüğü tek Kıbrıslı Türk

Kıbrıs’ı ziyaret eden Papa Francis, adadaki dini liderlerle bir araya geldi. Müslüman, Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Maronit ve Latin Katolik toplumların temsilcileri ile dün akşam bir araya gelen Papa Francis, Kıbrıs’ta dinler arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için İsveç Elçiliği öncülüğünde yürütülen çabaları takdirle karşıladığını söyledi.

Böylece Papa'nın Kıbrıs ziyaretinde tek görüştüğü Kıbrıslı Türk temsilci de Larnaka'da Hala Sultan Tekkesi'nin imamı ve dini liderler grubunda Kıbrıs'ın Müslümanlarını temsil eden İmam Şakir Alemdar oldu.

Aslen Girneli olan Şakir Alemdar, Larnaka'daki Hala Sultan Tekkesi ve Kıbrıs'ın güneyinde bulunan diğer İslami mabet ve eserlerin sorumlusu olmakla birlikte güneyde yaşayan Kıbrıslı Müslümanları temsil ediyor.

Dini liderler Papa Francis ile görüşmeyi beklerken