Papa Francis yaşamını yitirdi
Vatikan, Katolik Kilisesi'nin lideri olan Papa Francis'in bu sabah 07:35'te hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Vatikan, Katolik Kilisesi'nin lideri olan Papa Francis'in bu sabah 07:35'te hayatını kaybettiğini duyurdu.
Katolik Kilisesi'nin lideri olan 88 yaşındaki Papa Francis bir süre tedavi görmüştü. Vatikan'dan yapılan açıklamada Papa'nın hayatını kaybettiği açıklandı.
38 gün tedavi görmüştü
Rahatsızlığının ardından kaldırıldığı hastanede 38 günlük tedavisinin ardından 23 Mart tarihinde taburcu edilen Papa, 6 Nisan Pazar günü ortaya çıkmış Aziz Petrus'ta halkı selamlayarak "Herkese iyi pazarlar. Çok teşekkür ederim" dedikten sonra alanı terk etmişti.
Tekerlekli sandalyede oksijen takviyesi ile görüntülenen Papa, aynı gün yazılı olarak Gazze mesajı vermişti.
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