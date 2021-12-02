Papa’dan Kıbrıs’a birleşme, barış, merhamet mesajı

Kıbrıs’ı ziyaret eden Papa Francis, adaya birleşme, barış, merhamet mesajları verdi.

Papa, Kıbrıs'taki ilk resmi ziyaretini, eski Lefkoşa'daki Our Lady of Grace'in Maronit katedralinde yaptı. Kıbrıs'taki Katolik inancının temsilcileri olan Latin Ayini, Maruniler ve Ermeni Katoliklerine hitap eden Papa Francis, insanları dünyada devam eden sorunlara karşı yılmadan inançlarını korumaya çağırdı.

Papa, “Şiddet ve zorluklarla yıpranmış ve sınanmış bir halkın acılarına karşı hassasım” sözlerini kullandı, “Lübnan'ın kalbinden yükselen barış arzusunu taşıyorum" şeklinde konuştu.

Papa, "en iyi özelliği sabrı olan" bir inanç ve bilgelik adamı olarak nitelendirdiği Kıbrıs'ın hamisi Aziz Barnabas'tan da bahsetti.

“Barnabas, farklı kültürleri ve gelenekleri inceleme ve benimseme sabrına sahipti ve yeni gelenlerin elinden tutarak ve onlarla diyalog kurarak dine eşlik etti” diyen Papa Francis, uzlaşı mesajı verdi.

Papa, Barnabas örneğini takip etmek ve son yıllarda Kıbrıs'ta sıcak bir konu olan göçmenlere atıfta bulunarak “dünyanın diğer kıyılarından gelen yeni kardeşler hoş geldiniz demek isterim” sözlerini kullandı.

Papa, Cuma günü öğleden sonra Lefkoşa'daki Holy Cross Katolik kilisesinde göçmenlerle birlikte dua edecek.

Papa ayrıca şunları söyledi:

“İnsanlığa yakışır bir gelecek inşa etmek, ayrılıkları aşmak, duvarları yıkmak, birlik için hayal kurmak için birlikte çalışmalıyız. Birbirimize kucak açmamız, kaynaşmamız, kardeşler gibi birlikte yürümemiz gerekiyor.”

Törenin ardından Papa, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nicos Anastasiadis ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitti.

Anastasiadis Papa'ya, "Sizi Kıbrıs Cumhuriyeti'ne davet etmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum" dedi. Anastasiadis, adanın şu anda kontrolsüz bir göç dalgasının baskısı altında olduğunu söyledi.

Papa Francis, Kıbrıs'ın göçmen krizini yapıcı ve barışçıl bir diyalog yoluyla çözmenin bir yolunu bulması gerektiğini söyledi.

Papa, İtalya’ya 50 mülteci ile birlikte dönecek.