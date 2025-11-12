Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, Baf'ta meydana gelen depremin ardından açıklama yaparak, bir takım ayrıntılar verdi, "Panik yapacak bir durum yok” dedi.

Albayrak, Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi (DİDEM) verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, bugün saat 11.31’de Adamızın güneyinde, Baf kıyısına yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta denizel alanda 5.4 Mw büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 11 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin, doğrultu bileşeni de olan ters fay niteliğindeki Kıbrıs Yayına bağlı olarak geliştiği belirtildi.

Albayrak, deprem sonrasında 12.42 itibarıyla 4.0 büyüklüğünün üzerinde üç artçı depremin daha kaydedildiğini bildirdi. Artçıların sırasıyla 11.36’da 4.2 Mw, 11.41’de 4.7 Mw ve 11.59’da 4.2 Mw büyüklüğünde olduğu, tamamının Baf açıklarında denizel alanda meydana geldiği ifade edildi.

Albayrak, “Ayrıntıları vermeye devam edeceğiz. Panik yapacak bir durum yok.” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs'ta deprem!