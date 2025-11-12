Kıbrıs'ta deprem!

Baf’ta meydana deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin 5.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Amerikan Jeoloji Araştırmalar Merkezi ise, depremin büyüklüğünün 5.2 olduğunu bildirdi.

Deprem Kıbrıs saatiyle 11.31’de, 10 km derinlikte meydana geldi.

Depremin ardından 3.5, 3.6 ve 4.7 büyüklüğünde artçı depremler de meydana geldi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'ndan depremle ilgili yapılan kısa açıklamada, "Merkez üssü Baf olan, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sivil Savunma Bölge Müdürlüklerinden alınan ilk bilgiye göre, KKTC çapında herhangi bir hasar yıkım olmamıştır" denildi.