Pandoranın Kutusu’na Connection Cyprus’tan bir dokunuş: “Gördüm Duydum Biliyorum”

Murat OBENLER

Ülkemizdeki ciddi sorunlardan birisi olan uyuşturucu ve uyuşturucu özelliği taşıyan ilaçların kullanımı konusunda Connection Cyprus tarafından hazırlanan “Gördüm Duydum Biliyorum” Belgeselinin gala gösterimi ve seminer 28 Mart Salı günü 17:30’da Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirildi.

AB tarafından finanse edilen Sivil Büyü programının desteğiyle çekilen,Faik Uzuner’in yönettiği kısa belgeselin gösterimi yeşil reçete kapsamında uyuşturucu özelliği taşıyan ilaçların gençler arasında sık kullanımına dikkat çekerken ilaçların tedarik sürecinde gümrük, ecza depoları ve eczanelere uzanan ağ konu ediliyor.



Konunun daha fazla görünür olması, tartışılması ve yasal ilerlemeler olması amaçlanıyor



Konunun daha da görünür hale gelmesi,kamuoyunda tartışılması,reçeteli ilaçların gençler tarafından kötüye kullanımının önüne geçilmesi ve yetkili makamların bu konuda yasal kararlar almaya teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan belgesel gösteriminin ardından gerçekleştirilen seminere Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Araştırmacı Gazeteci Yazar Hasan Karaokçu ve Eczacı Halit Kavçın konuşmacı olarak katıldı.



Sorun ciddi,teşhisler yerinde,tedavide sıkıntı var

Konuşmacılar yaptıkları konuşmalarda geçmişten günümüze konu ile ilgili istatistiki bilgi,tanıklık ve deneyimlerini salondakilerle paylaşırken kamusal alanda denetimsizliğin en önemli eksiklik olduğuna dikkat çekildi. Devletin kurumlararası iletişim ve eşgüdümünde de ciddi sorunlar olduğunun dile getirildiği seminerde siyasi istikrarsızlıkların(sürekli hükümet değişiklikleri,sürekli bakan atamaları, tek adam zihniyeti sonucunda kalıcı ekiplerin ve yapıların kurulmamasından dolayı oluşturulmayan ve/veya aksayan sistem),yasama,yürütme,yargı üçgenindeki eksikliklerden dolayı bu konunun üzerine gidecek yeterli/etkili yapıların oluşturulamaması, bazı çıkar gruplarına da fayda sağladığı düşünülen sistemin (statüko) taşlarının yerinden oynatılmasını sağlayacak siyasi iradenin olmaması gibi saptamalar da yapıldı.