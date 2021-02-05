"Pandemiyle mücadelede hareket planı yok"

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği(KTTB), sağlık alt yapısı ve çalışan sayısının ihtiyaca göre düzenlenemediğini savundu.

KTTB Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, sağlık alt yapısı, sağlık çalışanları sayısı ve organizasyonun “ihtiyaca uygun şekilde artırılıp düzenlenemediği” kaydedildi.

Sağlıkla ilgili yönetimin ciddiyetten uzak olduğu eleştirisinin yapıldığı açıklamada, pandemiyle mücadele için “hareket planı” bulunmadığı belirtildi. Pandemiyle ilgili kararların “son dakika toplantılarla” alındığı savunuldu.

Açıklama, şöyle devam edildi:

“Bu ülkede günde 30 vaka saptandığında tam kapanma gerekmişse sorumlusu sağlık alt yapımızı ve sağlık çalışanlarının sayı ve organizasyonunu ihtiyaca uygun şekilde artırıp düzenlemeyen kötü yönetimdir. Bugüne kadar ciddiyetten uzak davranan, tüm dünya ikinci dalgaya hazırlık yaparken planlama ve hazırlık yapmayan, eksik sağlık çalışanı sayısını tamamlamayan ve gerekli çalışma düzenlemelerini yapmayan yöneticiler dururken sürekli olarak suçun ekmek almak için bakkala giden Ayşe Teyze’lere, ilaç almak için eczaneye giden Mehmet Dayı’lara atılmasına itiraz ediyoruz! Çünkü alınan kararların hayata geçmesi için gerekli denetimleri, düzenlemeleri yapmak da yönetimin görevidir”

Açıklamada ayrıca vaka sayısındaki tırmanışın sağlık servislerini tehdit ettiği de belirtildi. Açıklamada, “Pandeminin başlamasının üstünden 1 yıla yakın zaman geçtikten sonra geldiğimiz noktada hala elimizde bir hareket planı olmaması, son dakika toplantıları ve akşamdan sabaha değişen kararlarla halkın sabrı taşma noktasına gelmiştir. Üstelik salgın hız kesmeden yayılmaya devam ederek vaka sayısındaki tırmanış sağlık servislerini tehdit etmektedir. Ülke tam bir kaosa sürüklenmiştir” denildi.

Açıklamanın sonunda “Yöneticileri daha fazla vakit kaybetmeden, ülkemizin ihtiyaç duyduğu planlama, hizmet önceliklerinin belirlenmesi, sağlık personelinin güçlendirilmesi, sağlık alt yapısının kullanımı ve olağanüstü koşullarda güven verecek bir yönetim için derhal sağlık örgütlerimiz başta olmak üzere ilgili kesimlerle işbirliği yapmaya ve ciddiyete davet ediyoruz” çağrısı yapıldı.