“Pandemiye hemşire lazım, haberiniz yoksa bilin…”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Faiz Sucuoğlu’na seslendi, Pandemi Hastanesi’ndeki hemşire eksikliğinden yakındı. Yoğun bakım ünitesindeki kapasitenin doluluğundan da bahseden Özgöçmen, “haberin yoksa bil diye yazdım, pandemiye hemşire lazım” ifadelerini kullandı.

Paylaşımın tam metni şöyle:

“Başbakan sayın Faiz Sucuoğlu,

Sevgili Faiz abi..

Pandemi hastanesindeki 24 yatak kapasitelik yoğun bakım doldu,artı 12 kişilik olarak bekletilen yoğun bakımda çalışacak hemşire pandemi hastanesinde maalesef yok.Hemşire yok.!

An itibari ile eli kulağında beklenilen hadise genel durumu kötüleşen hastaların yoğun bakıma alınamamasıdır.!

Haberin yoksa bil diye yazdım, pandemiye hemşire lazım”.