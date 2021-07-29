"Pandemide başarılı süreç bitti, iyi gitmiyor"

PİLLİ’NİN AÇIKLAMALARININ SATIR BAŞLARI:

“Pandemi önlemez noktaya ulaştı, geri dönülmez bir yola girdik.”

“Vaka sayıları çok ciddi şekilde arttı, bir şeyler iyi gitmiyor.”

“Başarılı giden bir pandemi süreci vardı, bu süreç bitmiştir.”

“Temaslı takibi yapılmıyor.”

“Kural yok. Giriş-çıkışlarda kontrol yok.”

“Aşılama çok yavaş. Bakan olduğumda, aşılamayı Nisan ayında bitirmeyi hedefliyordum.”

“Benim dönemimde konuşanlar şimdi sustu. Tabii ki şimdiki bakanı çıkıp kötülesinler demiyorum ama niye konuşmuyorlar?”

Ayşe GÜLER

Eski Sağlık Bakanı, UBP Milletvekili Dr. Ali Pilli, COVID-19 vakalarında çok ciddi artış yaşandığına, ‘önlenemez’ noktaya ulaştığına dikkat çekti, “ Bu durum, bir şeylerin iyi gitmediğini gösteriyor” dedi.

“Başarılı giden bir pandemi süreci vardı, bitmiştir” diyen Pilli, “Bu seviyeden sonra çok çalışmak gerekiyor. İş işten geçiyor” şeklinde konuştu.

Pilli, şu anda temaslı takibinin yapılmadığını da savunarak, “Temaslı takibini yapacaksın ki bulaş riskini önleyebilesin. Temaslıları bulup, izole etmek gerekir. Bu yapılmıyorsa, belli seviyeden sonra hiçbir şey yapamazsın” şeklinde konuştu.

Denetim eksikliğine değinen Pilli, gerekli kontroller yapılmadığı için hiçbir vatandaşın kurallara uymadığını dile getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Pilli, “Düğünlere gidin, eğlence yerleri, lokantalara bakın. Kural yok. Giriş-çıkışlarda kontrol yok” diyerek, “Sadece konuşmak değil, uygulamak, kontrol etmek gerekiyor” dedi.

“Sert tedbir yok. Vakalar bir anda çoğaldı, niye çoğaldı?” diye soran Pilli, “Herkes elini taşın altına koymalı. En baştaki de bunu yönlendirmeli” dedi.

“Aşılamayı Nisan ayında bitirmeyi hedefliyordum”

Pilli, görevde olduğu dönemde oldukça özveri içerisinde, sürekli olarak çalıştıklarını belirtti.

İmkanların çoğalması, alt yapının güçlenmesine rağmen aşılama sürecinin tamamlanmamasını eleştiren Pilli, aşılamanın çok yavaş ilerlediğini söyledi.

Pilli, “Bakan olduğumda, aşılamayı Nisan ayında bitirmeyi hedefliyordum” diyerek şöyle devam etti: Süratle aşılama bitmeli. Harekete geçip, süreci yönetmeli. Eskiden çok sıkıntı vardı, şimdi her şey düzeldi. Ama yine de aşılama bitmedi.

“Benim dönemimde konuşanlar şimdi sustu”

Sağlık Bakanı olduğu dönemde kendisini eleştirenlere de seslenen Pilli, “Benim dönemimde konuşanlar şimdi sustu. Tabi ki şimdiki bakanı çıkıp kötülesinler demiyorum ama niye konuşmuyorlar?

Halk her şeyi görüyor. Kimin ne için konuşup, konuşmadığını çok iyi biliyor. Benim alnım açık” dedi.

“Herkes üzerine düşeni yapmalı”

Pilli, pandemi sürecinin çok ciddi olduğunu, kayıpların yaşandığını ifade ederek, herkesin bu duruma göre hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine değinen Pilli, gerek hükümet gerekse halkın bu konuda üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtti.

Pilli, “İnsan kayıplarını en aza indirgeyip, ekonomiyi de beraberinde götürmek gerekiyor” şeklinde konuştu, sözlerini şöyle sürdürdü: Beni destekleyen insanlar olduğunu görüyorum. Herkese teşekkür ederim. Bizim dönemimizde özveri ile çalıştık. Alt yapısı sıfır olanı nereye getirdik… Herkesle uyum içerisindeydik. Toplum menfaatleri ön planda ekonomi ve sağlığı düşünerek hareket ettik.

O kadar zorluğa rağmen, sağlık iyi durumdaydı. Halk da bize güveniyordu. Ekonomi de çok kötü olmadı. Dünyaya ve bizim ülkemize bakıp, gerçekleri konuşmak gerekiyor.

“Gidişat iyi değil…”

“Gidişat iyi değil, bir an önce bu durum masaya yatırılıp, tedbirler alınmalı” diyen Pilli, pandemiyle ilgili ‘geri dönülmez’ bir yola girildiğine dikkat çekti.

Pilli, “Her yerde bulaş var, vaka var. Korkuyorum” şeklinde konuştu.

COVID-19 vakalarındaki artışa çok üzüldüğünü belirten Pilli, “Yüzdük yüzdük kuyruğuna gelmiştik, vakaların biteceği noktaya ulaşmıştık. Güvenli bir ortam yaratacaktık. Her şey ortada şu an, bitmiştir. Umarım bu yoldan geri dönebiliriz” dedi.

Pilli, kış aylarının gelmesiyle birlikte vaka sayılarının daha da artabileceğine değinerek, bu konuda acilen önlem alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Şimdiden tedbirleri almak gerekir.

“Böyle giderse, her evde en az bir koronalı hasta olacak”