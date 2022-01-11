Pandemi Hastanesi'nde 3 doğum birden

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, hastanede dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar 3 yeni doğum gerçekleştiğini, hem bebeklerin, hem de annelerin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Uçaner'in paylaşmı şöyle:

"Dün akşam deprem oldu, ciddi sallandık,Allah'a şükür bir can kaybı ve zarar olmadı.

Ve dün akşam bu sabaha kadar 3 kız çocuğumuz ACİL DURUM HASTANESİ'NE gözünü açtı.

Anneler ve bebekler iyi.

Allah sağlıkla büyütsün.

Emeği geçen tüm ekibin ellerine sağlık."