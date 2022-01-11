Pandemi Hastanesi'nde 3 doğum birden
Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, hastanede dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar 3 yeni doğum gerçekleştiğini, hem bebeklerin, hem de annelerin durumunun iyi olduğunu söyledi.
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Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, hastanede dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar 3 yeni doğum gerçekleştiğini, hem bebeklerin, hem de annelerin durumunun iyi olduğunu söyledi.
Uçaner'in paylaşmı şöyle:
"Dün akşam deprem oldu, ciddi sallandık,Allah'a şükür bir can kaybı ve zarar olmadı.
Ve dün akşam bu sabaha kadar 3 kız çocuğumuz ACİL DURUM HASTANESİ'NE gözünü açtı.
Anneler ve bebekler iyi.
Allah sağlıkla büyütsün.
Emeği geçen tüm ekibin ellerine sağlık."
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Etiketler : Doğum, Pandemi Hastanesi, erol uçaner