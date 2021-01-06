“Pandemi hastanesi Pazartesi-Salı hasta alımına başlayacak”

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’de Basın Odası programında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Pilli, “kapacak mıyız” sorusu üzerine, “Ben kapanacağız demedim” diyerek, herkesi önlemlere uymaya davet etti. Pilli, herkesin bireysel tedbirler almasını ve bunun çok önemli olduğunu söyledi. Kurum ve kuruluşların önlemlere uymadığını ifade etti. Pilli, eğer kurallara uyulmazsa kötü günlerin bizi beklediğini ifade ederek, “ben kapanacağız demedim ama herkes önlemlerini almalı. Sağlık sistemi çökme noktasına gelirse her türlü önlemi alırız” dedi.

Pilli, ayrıca “gereken tedbirleri almıyorsak bugün, kapandığımız zaman da başarılı olamayız” dedi.

Aşı meselesi…

“Halk için zararlı olmadığına kanaat getirirsek aşılanma başlayacak”

Türkiye üzerinden gelecek olan Çin aşısına dair Bilim Kurulu’nda herhangi bir karar alınıp alınmadığına dair bir soru üzerine ise Pilli şunları kaydetti: “Dünyada herkes aşı melesini değişik değişik yorumluyor. Bu aşıların daha sonra ne olacağı belli değil. Onay almış aşılar da çok ciddi kontrol edilmişlerdir. Bu ülkeye aşı nereden gelir? Tanınan bir ülke miyiz? Kimse sana tek başına aşı vermez. Bütün aldığımız aşılar Türkiye’den gelen aşılardır. Bir de AB’den güney üzerinden gelecek aşılar. Bugün bile güneydekiler hangi aşıları vereceklerini bilmiyorlar. Bizim aşılarımız Türkiye’den gelecek. 15 gün içerisinde çalışma yapıyorlar. Türkiye’de deneme süreci bitince bize de göndereceklerdir. Bugün Fahrettin bey (TC Sağlık Bakanı) ile görüştüm. Eğer Türkiye’de bilim kurulu bunun uygulanmasına karar verirse, biz de bunu değerlendireceğiz. Eğer bu aşının halk için zararlı olmadığına kanaat getirirsek, aşılanma başlayacak.

“Tatar’ın paylaştığı fotoğraf doğru değildi”

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Gaziveren köyünde maç izlerken paylaştığı fotoğrafın sorulması üzerine Pilli, “Tatar’ın paylaştığı fotoğraf doğru değildi” cevabını verdi. Pilli ayrıca milletvekillerinin de maske takmadığını ve kendilerini uyardığını ifade etti.

Pilli’nin ifadeleri şu şekilde:

"Kendisiyle dostluğumuz eskiye dayanır. Tatar’ın fotoğrafı yanlıştı. Bu işin ciddiyetini hala idrak edemedik. Kurum ve kurulular olarak da bunun ciddiyetini anlayamadık. Herkeste ‘nasıl olursa olsun bir şekilde’ önlenecek algısı vardır. Bu herkes için geçerlidir. Bütün milletvekilleri de sorumludur. Milletvekilleri maske takmıyor. Ben onları da uyarıyorum. Bizlerin örnek olması lazım."

“Pandemi hastanesi Pazartesi-Salı hasta alımına başlayacak”

Pandemi hastanesinin elektrik sıkıntısı olmadığını da kaydeden Pilli, elektrik dairesinin gereken denetimleri yaptığını ve hiçbir sıkıntının olmadığını vurguladı. Mühendisler Odası’nın tepkilerine de cevap veren Pilli, “Elektrik Mühendisler Odası gelip görevini yapsın. Bu ülkede bir şey yapılmaması için herkes bir engel koyuyor” dedi.

Pilli, “haftaya pazartesi veya salı günü biz hasta kabulüne başlayacağız. Bütün çalışmaları yaptık. Sözleşmeli 10 hekim de alacağız” dedi. Pilli ayrıca hastane için geçici hemşire de alacaklarını kaydetti.